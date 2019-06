Naomi van As openhartig over dochtertje Kae, Sven als vader én haar kinderwens

Ruim 2 jaar geleden hing hockeyspeelster Naomi van As (34) haar stick aan de wilgen. En nu doet ze alleen dingen waar ze energie van krijgt. Zoals zorgen voor dochter Kae (6 maanden). “Fles erin, even wakker, tukkie doen en dan heb ik een paar uurtjes voor mezelf. Prima ritme.”

Over de vraag of ze veel verandert is, moet Naomi even nadenken. “In de kern ben je natuurlijk nog steeds dezelfde persoon, maar als moeder vind ik mezelf wel meer kwetsbaar. Ik heb de verantwoordelijkheid voor zo’n klein wezentje. Ik wil niet dat er iets met haar gebeurt. Man, in het begin was het: beschermen, beschermen, beschermen. Het was wél mijn kind, dus handen wassen voordat je haar aanraakte. Daar ben ik nu wel relaxter in.”

Een kind is misschien wel de grootse les in loslaten.

“Dat zegt mijn moeder ook: ‘Laat het los, het is niet erg als dingen anders gebeuren.’ En dat weet ik, maar vind ik ook moeilijk. De grap is dat zij natuurlijk net zo is. Als ze bij ons thuis is en ze ziet een volle wasmand staan, roept ze meteen: ‘Al die was!’ En dan liggen er maar een paar handdoeken in de mand, maar gaat ze toch de boel opruimen. Daarnaast zijn zij, en mijn vader overigens ook, heel rustig en relaxed, een goede balans dus.”

Is het leuk om Sven (schaatser Sven Kramer, red) als vader te zien?

“Ik vind hem heel vertederend. Hij komt vaak stoer en misschien wat afstandelijk over. Na een wedstrijd geeft hij altijd heel gefocust interviews, waardoor mensen zijn zachte kant niet zien. Hij heeft een heel klein hartje en als vader is hij echt een softie. Hij is heel lief voor Kae en zo’n grote man met zo’n kleine baby is eigenlijk heel aantrekkelijk. Toen ze net geboren was, begon het schaatsseizoen net en was hij veel weg. Dat vond ie ontzettend moeilijk. Nu is Sven gelukkig vaker thuis. Als we samen weggaan, is hij de eerste die zegt: ‘Ik mis haar nu al.’”

Denk je bewust na over wat je Kae mee wilt geven of hoe je haar gaat opvoeden?

“Nou, het is niet zo dat ik een plan heb klaarliggen. Maar ik vind beleefd zijn en respect hebben voor anderen wel heel belangrijk. En dat ze een beetje goede manieren heeft. Maar ook dat ze gewoon lekker vrij in het leven staat, dat ze dingen doet die ze leuk vindt. Ik ben zelf ook heel vrij opgevoed. Ik heb zelf keuzes mogen maken, lekker mogen aanklooien. Ik heb daardoor een heel fijne jeugd gehad, dat wil ik haar ook wel geven. Ik vond het altijd heel fijn om thuis te zijn, het was er veilig, geborgen. Niks was te gek. Als we op vakantie gingen, dan kregen we een ijsje en vroeg mijn moeder een uur later: ‘Nog een ijsje?’, want het was tenslotte vakantie.”

Lees ook

Naomi van As deelt grappige post over het kapsel van dochtertje Kae

Wanneer gaf jij jezelf voor het laatst een schouderklopje?

“Toen ik was bevallen. Ik vond het een ervaring hoor, jeetje mina. Het eerste wat ik tegen Sven zei toen Kae eruit was, was: ‘Zo, dat doe ik niet snel nog een keer.’”

Was het heel heftig?

“Ik heb lang weeën gehad, een hele dag. Maar vooral die bevalling zelf vond ik een happening. Gelukkig vergeet je dat allemaal ook, want inmiddels denk ik: dat wil ik toch nóg wel een keer. Dus mocht het ons gegund zijn om een tweede te krijgen, kom maar op.”

Het hele artikel lees je in Flair 23. Deze editie ligt vanaf 5 juni in de winkel. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Tekst: Saskia Smith| Fotografie: Bart Honingh | Visagie: Linda Huiberts