Wat een haardos! Naomi van As deelt té schattige foto van de kleine Kae

Het dochtertje van Naomi van As (35) en Sven Kramer (32) is pas een paar maanden oud, maar heeft al een flinke bos haar. Daar hebben we al vaker een glimp van mogen opvangen, maar nu brengt de voormalig hockeyster de kleine Kae beter in beeld dan ooit te voren.

Op de gloednieuwe foto zien we hoe Kae op schoot zit bij haar moeder en recht van voren is gefotografeerd. ‘Good hair day’, schrijft Naomi bij het kiekje. Ze sluit af met de hashtag #punkertje.

Prachtig haar

Vanzelfsprekend valt het kapsel van het kleine meisje de volgers van Naomi ook direct ook. ‘Wauw! Niet normaal zoveel haar als ze al heeft’, luidt een van de reacties. Een anders schrijft: ‘Ohhh, die haartjes! Prachtig!’

