Geinig: deze opvallende bijnamen gebruikt Naomi van As voor dochtertje Kae

Naomi van As is al negen maanden de trotse moeder van haar dochtertje Kae. Toch noemt de topsportster haar kleine meid niet altijd bij haar echte naam.

Naomi heeft heel wat bijnamen voor haar dochtertje en dan niet de standaard varianten. Dit laat ze weten in haar nieuwste column voor Ouders van Nu. “Snoepito, Kaetje Doedeledeetje, Bolusje, Mufasa, Pipi J, Boejalantie, Snepantie en Bobo Baby”, verklaart de voormalig hockeyster. “Als ik het zo opschrijf lijkt het alsof ik niet helemaal goed ben. Maar je moet het zo zien: deze namen komen bij me op als poepen. Ineens zitten ze in m’n hoofd.”

Moeder

Hoe ze aan al deze gekke namen komt? Nou, haar moeder had ook altijd een bijzondere benoeming voor Naomi zelf. Zo luisterde zij naar Sjalungipatito en haar zusje Anouk naar Skoendiebalundie. Maar: alleen thuis werden ze zo geroepen. “Waren we ergens in het openbaar en uit het zicht, dan floot ze. Altijd hetzelfde melodietje.”

Koekie

Papa Sven Kramer heeft het niet zo op al die vreemde namen; hij houdt het bij Koekie. Maar hoe het meisje ook genoemd wordt, ze reageert eigenlijk op alles. Om te voorkomen dat hun dochtertje dadelijk vergeet hoe ze eigenlijk heet, noemen ze haar ook gewoon Kae of Kaetje. Naomi vervolgt: “Ze heeft zo’n mooie naam, die ik ooit ergens had gelezen en meteen goed, kort en stoer vond.”

Kae

Sven en Naomi leerden elkaar in 2007 kennen op het Sportgala; niet veel later kregen de twee een relatie. In november 2018 werd het koppel de trotse ouders van hun eerste kindje. Onlangs deed Naomi in Flair een boekje open over het moederschap, Sven als vader én hun verdere kinderwens. “Mocht het ons gegund zijn om een tweede te krijgen, kom maar op”, vertelde Naomi.

Bron: Story.nl | Beeld: Hollandse Hoogte, Instagram