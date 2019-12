Naomi van As over eerste periode moederschap: ‘Ik ben veel alleen geweest’

Naomi van As (36) is inmiddels al meer dan een jaar de trotse moeder van Kae. Toch was de eerste periode van het moederschap best pittig, zo onthult ze in een gloednieuw interview.



Doordat Sven Kramer (33) veel voor zijn carrière van huis was, was Naomi in het begin veel alleen met hun dochtertje. “Het moederschap is heel bijzonder, leuk en liefdevol, maar ook uitdagend. Vooral de eerste periode vond ik zwaar”, verklapt de voormalig hockeyster in Grazia. “Sven was vaak weg om te schaatsen, wat logisch is, en wat ik ook begrijp en wat ik van tevoren wist, maar toch… Ik ben de eerste periode best veel alleen geweest.” Nu gaat alles helemaal goed. “Ik heb mijn draai gevonden.”

Moederschap

Zelf was ze ook ooit topsporter, maar missen doet ze dat leven niet. “Ik zou het lichamelijk ook niet meer aan kunnen, die tijden zijn voorbij.” Haar focus ligt nu op andere dingen. “Ik heb nog een paar projecten lopen, waar ik nog niets over mag zeggen, en ik ben lekker aan het moederen. Kae is nu nog zo klein dat ik zoveel mogelijk tijd met haar wil doorbrengen, maar ik zal altijd bezig blijven. Ik ben iemand die uitdagingen zoekt, doelen stelt, beter wil worden in de dingen die ik doe. Wat dat dan ook is, want ik vind zoveel dingen leuk. Ik staar me niet blind op één ding.”

Veranderd

Iets meer dan een jaar geleden zette Naomi haar eerste kindje ter wereld. Of het moederschap haar heeft veranderd? “In de kern ben je natuurlijk nog steeds dezelfde persoon, maar als moeder vind ik mezelf wel meer kwetsbaar”, zei ze in een eerder interview met Flair. “Ik heb de verantwoordelijkheid voor zo’n klein wezentje. Ik wil niet dat er iets met haar gebeurt. Man, in het begin was het: beschermen, beschermen, beschermen. Het was wél mijn kind, dus handen wassen voordat je haar aanraakte. Daar ben ik nu wel relaxter in.”

Sven als papa

In datzelfde gesprek vertelde de brunette ook hoe Sven als vader is. “Hij komt vaak stoer en misschien wat afstandelijk over. Na een wedstrijd geeft hij altijd heel gefocust interviews, waardoor mensen zijn zachte kant niet zien. Hij heeft een heel klein hartje en als vader is hij echt een softie. Hij is heel lief voor Kae en zo’n grote man met zo’n kleine baby is eigenlijk heel aantrekkelijk.”

Kae

Sven en Naomi leerden elkaar in 2007 kennen op het Sportgala; niet veel later kregen de twee een relatie. Op 21 oktober 2018 werd het koppel de trotse ouders van hun eerste kindje. Of het stel een broertje of zusje zou willen voor Kae? “Mocht het ons gegund zijn om een tweede te krijgen, kom maar op”, vertelde Naomi aan Flair.

Dit bericht bekijken op Instagram 💞 Een bericht gedeeld door Naomi van As (@naomivanasofficial) op 11 Aug 2019 om 7:38 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Niet meer te stoppen 🏃🏻‍♀️ 😍#kleinsteuntjeinderug #alleenmaarstaan #nietstilzitten Een bericht gedeeld door Naomi van As (@naomivanasofficial) op 23 Jul 2019 om 2:18 (PDT)

Bron: Story.nl | Beeld: Bart Honingh voor Flair