Prachtig: Naomi van As showt vol trots haar babybuik in bikini

Met de zonnige temperaturen anno nu genieten we het liefst van zon, zee en strand. En Naomi van As denkt er duidelijk ook zo over. Met een stel vriendinnen vertoeft ze in Scheveningen, waarvan ze een kiekje deelt op Instagram. Enne, daar is haar babybuik maar al te duidelijk op te zien!

Op de foto is de voormalig hockeyster van de zijkant te zien, waardoor de bolling goed opvalt. ‘Die buik is zo mooi!’, reageert een van Naomi’s volgers. Iemand anders schrijft: ‘Schattig en mooie baby bump!’

Summertime ✌🏼🤙🏼☝🏼 Een bericht gedeeld door Naomi van As (@naomivanasofficial) op 31 Jul 2018 om 4:06 (PDT)

Het is niet de eerste keer dat de zwangere Naomi een kiekje in bikini plaatst, maar tot nu toe wist ze haar buikje altijd slim te bedekken. Kijk zelf maar:

Eind april maakten Naomi en haar geliefde Sven Kramer bekend in verwachting te zijn van hun eerste kindje. Wanneer de kleine spruit ter wereld komt, is nog niet bekend.

Bron: Libelle | Beeld: ANP, Instagram