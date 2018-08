‘Naomi van As en Sven Kramer krijgen een meisje’

Naomi van As lijkt verraden te hebben wat het geslacht van de kleine spruit gaat worden. Hoewel het stel nog niks officieel bekend heeft gemaakt, hebben betrouwbare bronnen haar zien shoppen voor de babykamer in een bepaalde kleur.

Dat meldt Story’s hoofdredacteur Guido gisterenavond in Shownieuws. En wel in de kleur… roze! Dat zou er dus op wijzen dat Naomi en Sven een meisje verwachten. Eerder liet van As inderdaad al weten te gaan shoppen voor de kinderkamer. Wanneer Shownieuws deze ontdekking aan haar manager voorlegt, wil deze geen antwoord geven.

Bron: Show | Beeld: Peter Smulders, Instagram