Naomi van As deelt knappe strandfoto met prachtige babybuik

Een tijdje terug deelde voormalig hockeyster Naomi van As voor het eerst een foto van haar al flinke babybuik. Nu zij samen met de vader in spé, schaatser Sven Kramer van een welverdiende vakantie in Spanje geniet, kon dan ook een nieuw kiekje niet uitblijven.

#Genieten

Eind april maakten Naomi en Sven bekend dat ze in verwachting waren. Over wanneer Naomi is uitgerekend en het geslacht van de kleine spruit geeft het sportieve koppel nog niets prijs. Het stel geniet in ieder geval lekker van hun rust en Naomi flaneert mét babybuik in een bikini en loshangend wikkeljurkje.

Beeld: Peter Smulders