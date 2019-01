Xander en Sophie ontkomen aan grootste nachtmerrie: dochtertje (1) bijna ontvoerd

Het is de grootste angst van elke ouder: je kind wordt door een vreemdeling opgepakt en meegenomen. Het overkwam zanger Xander en Sophie de Buisonjé dit weekend in Londen.

‘Nog nooit zoiets meegemaakt’

Céla-Lynn, het dochtertje van Xander en Sophie, is bijna twee. In Instagram Stories deelde Sophie afgelopen weekend een video met daarbij een heftige tekst. “Toen mijn dochter hier pirouettes aan het draaien was, kwam er voor mij een onbekende, jonge vrouw aangelopen die haar ineens optilde en pijlsnel met haar wegliep. Werkelijk… Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt”, schrijft ze.

Met de schrik vrij

Gelukkig kwam de familie er met de schrik vanaf. “Xander en ik waren er snel bij”, eindigt Sophie haar bericht. Het verhaal is inmiddels niet meer op Instagram te vinden, maar Shownieuws heeft de beelden bewaard.

