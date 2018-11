Prins Charles doet verrassende suggesties voor naam van royal baby

In het voorjaar van 2019 verwachten prins Harry en Meghan Markle hun eerste kind. De royals houden nog even geheim wat het geslacht van het kindje is en ook over de naam wordt natuurlijk nog niet gesproken. Toch doet opa Charles alvast een voorzetje.

Inspiratie

Prins Charles heeft namelijk een aantal niet traditionele suggesties gedaan voor de naam van het kindje van Harry en Meghan. Die namen waren duidelijk geïnspireerd op de royal tour die het stel vorige maand deed door Nieuw-Zeeland en Australië.

Suggesties

Charles en Camilla bezochten vorige week ‘Australia House’ in Londen en daar sprak Charles zich uit over de eventuele naam van zijn vierde kleinkind. Charles zei: “Mijn zoon Harry vertelde me dat ze tijdens hun tour door Australië veel suggesties hebben gekregen voor de naam van hun baby.” Charles wist zelfs al een aantal namen, grappend, te noemen: “Even tussen ons: ik verwacht dat Kylie en Shane een goede kans maken.”

Favorieten

Harry en Meghan zullen inderdaad wat meer vrijheid hebben bij het kiezen van een naam vergeleken met William en Kate. Maar omdat prins Harry toch nog zevende in lijn voor de troon is, zullen ook zij voor een koninklijke naam gaan. De wedkantoren zijn er ook nog niet helemaal over uit, maar Victoria, Arthur, Alexander, Alice en Diana zijn op dit moment favoriet. Voordat ze een relatie kreeg met prins Harry gaf Meghan op haar eigen website aan dat haar favoriete babynaam Grey is. Maar of die koninklijk genoeg is…

Prince Charles has thrown some possible name choices for Meghan Markle and Prince Harry's baby and they are not your average names. #9Today pic.twitter.com/9P0jKbgxWK — The Today Show (@TheTodayShow) November 22, 2018

Bron: Libelle | Beeld: Still