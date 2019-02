Moeten alle trouwe SBS’ers vrezen voor hun baan? Na Piet ook Rob Geus ‘ontslagen’

Gisteren was medialand compleet in shock toen bleek dat Piet Paulusma, al bijna een kwart eeuw dagelijks te zien bij SBS6, ontslagen is bij de zender. ’s Lands bekendste weerman zou niet passen bij ‘het nieuwe SBS’ waar grote baas John de Mol hard aan werkt. Nu lijkt het erop alsof er meer trouwe medewerkers moeten vrezen voor hun baan.

Lees ook

Piet Paulusma stopt als weerman bij SBS6: ‘Het was niet mijn keus’

Ahgeussie toch

Niemand minder dan Rob Geus – die al 18 jaar in dienst is – maakt vandaag bekend dat ook voor hem om die reden geen plek meer is bij de zender. SBS heeft het contract van de presentator en kok, dat eind vorig jaar afliep, niet verlengd. Dat heeft zowel Talpa als een woordvoerder van Rob vandaag bevestigd. Man, man, man. Is er dan niets meer heilig?

Daar wordt-ie niet vrolijk van

Geus is, net als Piet, niet te spreken over de manier waarop SBS na bijna twee decennia afscheid van hem heeft genomen. “Maar hij wil niet met modder gooien”, stelt zijn woordvoerder. “John de Mol had het nieuws na zo’n periode best zelf mogen brengen in plaats van het via-via mede te delen. Aan de kijkcijfers heeft het niet gelegen.” “Ik heb De Mol nooit mogen spreken, al heb ik dat wel meermaals aangevraagd. Ik had een kopje koffie wel leuk gevonden.”

Zuurgraad: torenhoog

De Geus presenteerde De Smaakpolitie, waarin hij smerige horecagelegenheden controleerde op hygiëne en veiligheid. In Red mijn vakantie! loste hij vakantiedilemma’s van kijkers op. Beide programma zouden volgens De Mol niet meer bij het ‘nieuwe’ SBS6 passen. De mediatycoon trok de afgelopen maanden ook veel nieuwe namen aan, onder wie zus Linda en zoon Johnny de Mol, Winston Gerschtanowitz en Wendy van Dijk.

‘Geen opvang voor zielige egeltjes’

Omdat Omroep Max-baas Jan Slagter gisteren direct liet weten interesse te hebben in een samenwerking met de gedumpte Piet Paulusma, lieten andere media er vandaag geen gras over groeien en vroegen hem of niet ook Rob Geus welkom is. Helaas heeft hij minder geluk. “Nee, Max is geen opvanghuis voor zielige egeltjes”, antwoordt een weinig subtiele Slagter. “Piet Paulusma is een klasse apart. En ik heb niets tegen Rob Geus. Maar ik zie niet hoe hij en zijn programma’s bij Max zouden passen.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: ANP