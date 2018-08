Zien: dit is de ‘mysterieuze’ vader van Ron en Carlo Boszhard

Hoewel de moeder van Ron en Carlo Boszhard weleens in beeld is, blijft hun vader wat meer op de achtergrond. In ‘Ranking the Stars’ werd volop gespeculeerd, want wie is toch die mysterieuze man?

Lees ook: Ron Boszhard schreef brief naar makers WIDM

Wil Boszhard heeft er genoeg van en maakt korte metten met de speculaties. Op een filmpje op haar Instagram-account showt ze haar man. En van comments van aanbidders met hartjes op haar profiel? Daar moet ze niets van hebben!

Aan tafel ! #macaroni Een bericht gedeeld door Wil Boszhard (@wil_boszhard) op 6 Aug 2018 om 9:38 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: Hollandse Hoogte, Instagram