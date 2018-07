Zien, zien, zien! ‘Gossip Girl’ meets ‘Gone Girl’ in mysterieuze nieuwe thriller

Yes, dames. Er is weer een biosfilm in aantocht die je níet wil missen. De cast (hi there, Blake Lively) en styling van A Simple Favor doen ons denken aan seriefavoriet Gossip Girl, maar de mysterieuze en creepy verhaallijn bezorgt ons regelrechte Gone Girl-vibes (ook een must watch, trouwens). What. Happened. To. Emily?

Lees ook

Zien: de megaspannende trailer van ‘The Sinner’ seizoen 2 is eindelijk daar

Schoolplein

In de spannende film zien we hoe Stephanie (Anna Kendrick, Pitch Perfect) de schitterende Emily (Blake Lively, The Shallows) ontmoet op het schoolplein van hun zoontjes. Als de jongens bij elkaar willen spelen, spreken de moeders onder het genot van een martini af voor een babbeltje en het lijkt te klikken.

‘Beautiful ghost’

Stephanie raakt betoverd door de schoonheid van Emily, maar merkt ook dat er iets niet helemaal in de haak is. Zo is er bijvoorbeeld geen foto van Emily te vinden (en mag ze die ook niet maken), en noemt Emily’s man haar een ‘raadsel’ en een ‘beautiful ghost‘. Op een dag wordt Stephanie door Emily gebeld voor een kleine gunst, die niet zo klein blijkt te zijn. Ze is daarna namelijk compleet in de ban van vragen als ‘waar is Emily?’, ‘wat is er met haar gebeurd?’ en ‘wie heeft hier iets mee te maken?’.

Toegewijde cast

Naast een zeer strakke filmposter, gaat A Simple Favor all out om goede publiciteit te vergaren. Zo delete Blake eerder dit jaar al haar Instagramfoto’s en volgde ze alleen maar accounts met de naam Emily Nelson.

De film draait vanaf 27 september in de bioscoop. Bekijk de loeispannende trailer in onderstaande video:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Still