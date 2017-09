Musical Annie M.G. Schmidt kent lach en traan

In aanwezigheid van tal van bekende Nederlanders ging zondag de nieuwe Nederlandse musical Was Getekend, Annie M.G. Schmidt in première. De BN’ers waren lovend over de voorstelling waarin Simone Kleinsma de hoofdrol speelt.

Lees ook: Bevestigd: Albert Verlinde stopt met presenteren

Emotioneel

‘Emotioneel,’ omschrijft Sheila de Vries de musical. ‘De voorstelling verrast me iedere keer. Het is een musical met een lach en een traan. En het geeft een prachtig tijdsbeeld.’

Geen zwakke broeder

André van Duin had de voorstelling afgelopen week al even gezien voordat hij zondag in black tie naar het DeLaMar Theater kwam. ‘Het hele ensemble is goed. Er zit geen zwakke broeder tussen,’ prijst André de cast. Hij verbaast zich over het uitgebreide oeuvre van Annie M.G. Schmidt. ‘Elke keer denk je weer bij de liedjes: oh is dit ook van Annie M.G Schmidt? Je kent alle liedjes die voorbijkomen. Wat heeft ze toch verschrikkelijk veel gedaan.’

Alleen maar herkenbaarheid

Carlo Boszhard genoot van de première: ‘Het is een voorstelling die iedereen moet zien, omdat het bij onze cultuur hoort. Het is een topcast met alleen maar herkenbaarheid. Soms denk ik dat ik het al heb gezien en dat komt natuurlijk door die mooie muziek en die prachtige teksten.’

Was Getekend

Was Getekend, Annie M.G. Schmidt reist tot en met mei langs 45 theaters in Nederland en is daarna nog tot en met 15 juli te zien in Amsterdam.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: ANP | Beeld: ANP