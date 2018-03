Mugshot-model Jeremy Meeks wordt vader en dít is de (rijke) mama in spé

Jeremy Meeks werd wereldberoemd toen hij in de gevangenis zat, nadat zijn mugshot-foto op internet belandde en hij bestempeld werd tot één van de knapste criminelen ter wereld. Na zijn vrijlating in 2016 beterde hij zijn leven en kreeg hij direct een modellencontract, waarna hij vorig jaar zijn debuut maakte op de New York Fashion Week. Deze week is het tijd voor weer een nieuwe mijlpaal voor Jeremy: hij wordt opnieuw papa!

Steenrijke vriendin

Zijn vriendin Chloe Green is zwanger van hun eerste kindje, meldt Us Weekly. Wie deze Chloe dan wel niet mag zijn? Haar naam zal je inderdaad misschien weinig zeggen, maar in Groot-Brittannië is ze bekender bij het ‘gewone’ volk. Haar vader is namelijk niemand meer dan de Britse miljardair Sir Philip Green, de eigenaar van de succesvolle modeketen Topshop. Dat heeft Jeremy dus mooi voor elkaar.

Gezinsuitbreiding

Voor Chloe is het haar eerste kindje, Jeremy is al vader van een zoon die hij samen kreeg met zijn ex-vrouw.

