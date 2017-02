MTV’s Teen Mom Kailyn Lowry is in verwachting van haar derde kindje

In 2010 was Kailyn Lowry te zien in de MTV realityshow 16 & Pregnant en in 2011 deed ze mee met Teen Mom 2. Inmiddels is Kailyn 24 en moeder van twee zoontjes. De realityster heeft nu via haar blog aangekondigd dat ze zwanger is van haar derde kindje. Wie de vader is, is nog niet bekend.

In 16 & Pregnant volgden we Kailyn terwijl ze in verwachting was van haar eerste zoontje, de inmiddels 7-jarige Isaac Elliot. De vader van Isaac is Jo Rivera. In Teen Mom 2 was te zien hoe Kailyn en Jo uiteindelijk uit elkaar gingen en hoe Kailyn een relatie kreeg met Javi Marroquin. Na een paar maanden vroeg Javi Kailyn ten huwelijk en ze trouwden in 2013.

Vlak na hun huwelijk beviel Kailyn van haar tweede zoontje: de inmiddels 3-jarige Lincoln Marshall. In 2016 gingen Javi en Kailyn echter uit elkaar nadat Kailyn een miskraam had gehad. Kailyn is nu dan ook erg blij dat ze opnieuw zwanger is, maar op haar blog laat ze wel weten dat ze het nieuws liever nog even voor zichzelf had gehouden. Op social media werd echter al weken gespeculeerd over haar zwangerschap en ze voelde een grote druk om het nieuws naar buiten te brengen.

Opwindend nieuws

Op haar blog schreef Kailyn: ‘Ik ben zwanger. Ik vind het jammer dat ik had moeten weten dat de mensen om mij heen het nieuws naar buiten zouden brengen voordat ik daar klaar voor was. Net als ieder ander mens, wil ik dat dit een gelukkige tijd is. Ik wilde dat dit privé zou zijn zodat ik blij kon zijn zonder door paparazzi achtervolgd te worden en lastig gevallen te worden met idiote koppen in het nieuws. Besef alsjeblieft dat dit een keuze is die ik gemaakt heb. Ik weet nu al dat sommige mensen het niet met me eens zullen zijn, maar sinds ik er achter ben gekomen hebben de mensen waar ik van houdt me alle steun gegeven.’

Ook zegt ze: ‘Ik ben ontzettend blij dat ik nog en kind krijg en ik kan niet wachten. Mijn jongens zijn ook heel enthousiast en de mensen die van me houden zijn enthousiast. Ik hoop dat iedereen gewoon blij voor me kan zijn.’

Kailyn laat ook weten dat ze het nieuws aan Jo verteld heeft, maar nog niet met Javi heeft kunnen praten. Kailyn is nu halverwege haar zwangerschap. Of het een jongen of een meisje gaat worden weet ze zelf ook nog niet, ze wil zich laten verrassen.

Kailyn is niet de enige Teen Mom met babynieuws. Vorige maand beviel Chelsea Houska van haar tweede kindje en ook Jenelle Evans mocht haar derde kindje in haar armen sluiten.

