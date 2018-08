OMG: MTV’s ‘The Hills’ komt terug, mét de originele cast!

Lauren, Audrina, Heidi en Kristin; ze waren zo’n beetje de grootste tieneridolen van de 00’s. Inmiddels zijn ze ouder, getrouwd, moeder en leiden ze totaal andere levens. Genoeg input voor een comeback van hun ‘realityshow’ The Hills, dacht zender MTV. En dus keert het populaire programma volgend jaar terug op de buis.

Het gaat écht gebeuren

MTV bevestigde de geruchten gisteren, voorafgaand aan de uitreiking van de MTV VMA’s. Onder anderen Heidi Montag en Audrina Patridge verschenen op de rode loper.

Originele cast

The Hills, dat tussen 2006 en 2010 te zien was op MTV, krijgt volgend jaar een reboot, The Hills: New Beginnings. De originele castleden (helló, Justin Bobby!) keren terug en geven opnieuw een kijkje in hun luxe leventje in Los Angeles. De enige die niet van de partij is, is Lauren Conrad. De blondine en de eerste seizoen hét gezicht van de show, heeft besloten zich toe te leggen op de opvoeding van haar zoon en haar werk.

The Hills-baby in beeld

De veelbesproken Heidi Montag en haar man Spencer Pratt zijn wel van de partij. Ook hun één jaar oude zoontje Gunner Stone zal zijn opwachting maken in The Hills: New Beginnings.

Echt nep

The Hills ontstond in 2006 als spin-off van de realityserie Laguna Beach: The Real Orange County, die van 2004 tot 2006 op de buis was. De serie was een geacteerde realityserie waarin het leven van rijke kinderen in Beverly Hills werd gevolgd, een knipoog naar de populaire 90’s tv-serie Beverly Hills 90210. Laguna Beach en The Hills werden een groot succes; de persoonlijke drama’s van Lauren en haar vriendinnen hielden veel fans bezig. Ook de vraag wat echt was en wat geacteerd werd, hield de kijkers zoet.

Bekijk de hagelnieuwe teaser van de reboot (aaah, hét introliedje in een nieuw jasje!):

We didn't L-see this one coming: The Hills is officially coming back to MTV. https://t.co/1hNGKBj9zO pic.twitter.com/noUoWBqw9i — E! News (@enews) August 21, 2018

Beeld: MTV