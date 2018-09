Monique Westenberg reageert op alle zwangerschapsgeruchten

Afgelopen weekend genoot Monique Westenberg van een heerlijk lui zondagje met haar gezin. Dat fijne moment liet de vriendin van André Hazes niet onopgemerkt voorbijgaan: ze deelde er een kiekje van op Instagram, waarop de reacties alles behalve uitbleven.

Sterker nog, onder de foto – waarop te zien is hoe het stel met hun kleine André en de hond op de bank liggen – stromen de reacties binnen. Met één prangende vraag: of Monique zwanger is van een tweede kindje, omdat er ‘een klein buikje’ te bekennen zou zijn.

Geen beha

Met die geruchten maakt de blondine nu korte metten. ‘Voor de mensen die denken dat ik zwanger ben omdat ze dachten een buik te zien op de foto die ik postte… nee, dat is gewoon mijn tiet’, vertelt ze in een story op Instagram. ‘Die is nogal groot en hangt naar beneden als ik geen beha aanheb, dus nee, het is niet mijn buik.’

Dit bericht bekijken op Instagram Lekker lui weer eens een zondagje met elkaar ❤ @andrehazes Een bericht gedeeld door MoniQue Noël (@moniquenoell) op 23 Sep 2018 om 5:11 (PDT)

Beeld: ANP, Instagram