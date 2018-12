Monique Westenberg: ‘Zonder jou waren de afgelopen 7 maanden ondraaglijker geweest’

Monique Westenberg heeft een emotionele foto geplaatst op Instagram. Ze heeft een zware periode achter de rug na het overlijden van haar viervoeter Dunya, maar haar hond Goia heeft haar erdoorheen geholpen. ‘Je bent de enige die me laat voelen dat je me begrijpt in het verdriet dat we delen.’

De vriendin van André Hazes prijst zichzelf gelukkig met een huisdier als Goia. ‘Lieve Gioia, ik praat zo vaak tegen je, hele verhalen maar jij denkt waarschijnlijk wat brabbelt ze nou’, schrijft ze. ‘Ik kan je niet omschrijven hoe gruwelijk veel ik van je hou en hoe blij ik ben dat je mijn meisje bent. Na het overlijden van Dunya is onze band sterker geworden, jij volwassen en je bent de enige die me laat voelen dat je me begrijpt in het verdriet dat we delen. Meisje wat ben je lief, grappig en af en toe ook nog steeds stout, dat hoort bij jou. Je houdt zo veel van eten en bedelen daar ben je master in, ook dat mag jij! Nu we zo’n grote tuin hebben, heb je egeltjes ontdekt (die je gelukkig niet kan pakken) en de dikke rode kat van de buren durft nog steeds te paraderen in jouw tuin, maar die zal snel op afstand blijven. En wat ben je toch lief en geduldig voor je broertje. Ik vind het zo fijn dat jullie samen opgroeien. Besefte je maar hoe goed jij het hebt, je slaapt in bed, krijgt heerlijk eten, medicijntjes als het nodig is, boswandelingen en oneindig veel liefde! Zonder jou was mijn leventje zo anders en waren de afgelopen 7 maanden ondraaglijker geweest. Ik hou van jou m’n meisje! Onvoorwaardelijk.’

Boekje

Monique heeft onlangs bekendgemaakt een kinderboek te maken over het verlies van Dunya. Niet alleen om haar verdriet te verwerken, maar ze hoopt hiermee ook aan kinderen uit te kunnen leggen wat er gebeurt wanneer een huisdier overlijdt. ‘Hoe leg je aan je kindje uit dat een hondje oud of ziek is? Hoe leg je uit dat hij of zij naar de hemel is? Maar ook; hoe breng je over dat een hond familie is en dat je daar goed voor moet zijn?’, vraagt Westenberg zich af bij een eerdere Instagrampost. ‘Dunya was mijn meisje, mijn wereld en zij verdient het om door te leven in de hartjes van kindjes.’

