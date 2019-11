Monique Westenberg wordt overladen met steunbetuigingen van BN’ers

Zaterdagavond deelde Monique Westenberg via haar Instagram dat zij en André uit elkaar zijn en dat hij gevoelens heeft voor een ander. Ontzettend verdrietig natuurlijk. Gelukkig krijgt ze een hoop lieve reacties.

Een hoop BN’ers reageerden op het Instagrambericht dat ze plaatste. Dit is een greep uit de reacties:

Olcay Gulcen: “Lieverd!! Heel veel sterkte en ik denk aan je. Jij bent een top vrouw en een lieve moeder. Neem je tijd en laat je niet gek maken #FemmePower”

“Kinderen gaan voor alles. Hou je rug recht want mama’s kunnen niet gebroken worden”, reageert Miljuschka Witzenhausen.

Lieke van Lexmond stuurt: “Heel veel liefde voor jou. Wees lief voor jezelf, knuffel lekker tegen je mooie mannetje aan en weet dat tijd heelt.”

Natasja Froger, Leontine Borsato en Bobbi Eden sturen alleen maar hartjes.

Het hele bericht van Monique lees je onder de Instagram-post:

“Het persbericht dat namens André’s management zojuist is uitgebracht is voor mij behoorlijk pijnlijk. Afgelopen weken hebben wij, na een rot zomer, weer een fijne periode gehad en onze zoon was ontzettend blij dat papa weer zo veel om ons heen was en dat maakt een moeder hart heel blij.

Afgelopen week hebben wij een goed gesprek gehad waarna wij toch besloten definitief een punt achter onze relatie te zetten. De reden hiervan is omdat er geen afspraken gemaakt kunnen worden op bepaalde eigenschappen die nodig zijn om niet alleen als artiest, maar ook als gezin balans te hebben.

De tijd om dit een plekje te geven heb ik nog niet gehad en het meest belangrijke de tijd en de rust om het onze zoon proberen uit te leggen.

Vandaag heeft André mij via een appje laten weten dat hij gevoelens voor een andere vrouw heeft waar hij een tijdje contact mee heeft. Wie dit is maakt het alleen maar nog pijnlijker.

Dat er nu stel op sprong voor gekozen wordt om zijn persbericht naar buiten te brengen heeft hier alles mee te maken.

Graag wil ik nu de rust krijgen om dit op een rustige manier proberen uit te leggen aan mijn zoon en dit allemaal te verwerken.”

