Monique Westenberg: ‘Ik ben zó ongelooflijk trots op onze zoon’

Monique Westenberg (41) is apetrots op de kleine André. Het jochie is namelijk nog geen drie jaar oud, maar blijkt nu al een echte kanjer in het water te zijn. De filmpjes liegen er niet om en zijn – zoals we gewend zijn van de peuter – té schattig.

Bij een reeks video’s op Instagram legt Monique uit dat ze de de afgelopen weken op Ibiza is geweest met haar zoon, zijn beste vriendje en een vriendin om de jongens te leren overleven in het water. “Het was niet alleen leren hoe ze zichzelf drijvende kunnen houden, maar ook leren om te durven, zich over te geven en te vertrouwen op zichzelf en wat er gezegd wordt”, schrijft de geliefde van André Hazes. “Tien dagen lang hebben de jongens iedere dag les gekregen.”

Bloed, zweet en tranen

Tijdens die lessen hield Monique af en toe haar hart vast. “Als toekijkende moeder zijn er momenten geweest dat ik m’n lippen eraf beet en met tranen in m’n ogen mezelf tegen moest houden niet in te grijpen. Maar door niets te doen, leren ze vertrouwen op zichzelf en dat geeft het beste resultaat (zie filmpje 3). Ik ben zó ongelooflijk trots op onze zoon.”

Gaaf

Een hoop bekende moeders reageren op de post van Monique. “Geweldig lieverd!”, schrijft Nicolette van Dam. Kim Kötter laat weten: “Zo eng lijkt me dat, maar zo goed!! Gaaf!”

Zoon

Nu de relatie van André en Monique in zwaar weer verkeert, ligt de focus volledig op hun zoon. De problemen zouden onder andere zijn ontstaan door André’s vermeende affaire met Nikkie Plessen. In RTL Boulevard bevestigde de zanger onlangs al dat er inderdaad sprake is van relatieproblemen. Toch betekent dat niet dat de liefde over is. “Wij houden heel veel van elkaar. Het is een goed wijf en iedereen heeft af en toe wat”, zei hij in de uitzending. Ook in Beau deed André een boekje open over de relatiecrisis. “Ik wil niet zeggen dat we uit elkaar zijn, maar we weten het even niet”, liet hij weten. In de tussentijd blijft het stel in elk geval wel goed met elkaar omgaan. “Er is veel respect, we hebben veel contact en ik zie Dré (de kleine van de twee, red.) elke dag. Dat is goed.”

Beeld: ANP, Instagram