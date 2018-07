Monique Westenberg ontzettend trots op André Hazes na inlassen rustperiode

Monique Westenberg, de vriendin van André Hazes, is supertrots op haar vent nu hij heeft besloten in ieder geval een maand rust te nemen. Ze is zo trots dat ze een lollige foto van André op Instagram heeft gezet, en daarbij een mooie tekst schreef om uit te leggen hoeveel het voor haar betekent.

Lees ook: Babynieuws! Gezinsuitbreiding bij de familie Westenberg

‘Maanden lang was je afwezig. Een onmenselijk volgepropte agenda met nauwelijks een dag vrij. Met een lach op je gezicht en een grap uit je mond liet je de mensen geloven dat het wel goed met je ging. Ik signaleerde anders, maar dat wilde zowel jij, als de mensen om je heen, niet horen. Niet zien! Mijn spontane liefdevolle man raakte zichzelf kwijt wat zelfs heeft geleid tot een breuk tussen ons.’

Roepende in de woestijn

Ze vervolgt: ‘Met een gebroken hart bleef ik achter als een roepende in de woestijn. Je kwam terug, met hoofd en hart, maar ruimte voor jezelf, laat staan voor je gezin was er niet. Je werd zo geleefd en jij wilde er alles aan doen om te laten zien dat je het allemaal kon. Jij als jezelf! Ik ben altijd trots op je geweest, maar jouw welzijn gaat boven alles! Wat ben ik dankbaar dat je een seintje van boven hebt gekregen die je dit keer niet negeerde.’

‘Rust is er nodig. Rust, ontspanning, inzicht en persoonlijke aandacht. De aankomende weken gaan we daar aan werken en mocht het dan nog nodig zijn, nemen we nog meer tijd. De mensen die van je houden hebben alle begrip, je fans hebben alle begrip, maar het belangrijkste is dat je begrip hebt gekregen voor je eigen situatie die er nu is. Je bent zó dapper om dit besluit te nemen. Ik hou van je lieve man! En ben blij dat je weer thuis bent, zowel met lichaam als met geest. Oneindig.’

Begrip

Haar volgers reageren vol begrip: ‘Je bent zo mooi van buiten maar ook zo heeel mooi van binnen komt echt uit je hart,’ ‘Heel veel sterkte voor jullie allemaal. Goed “uitzieken” en niet te snel weer beginnen,’ en ‘Deze maand of maanden tot rust komen. En pak die agenda voor het komende jaar er ff bij en ga lekker strepen. Zo leven houd geen mens vol,’ is een greep uit de reacties.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram