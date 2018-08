Zien: Monique Westenberg en haar schoonzus lijken blijkbaar als twee druppels water op elkaar

Er was even wat verwarring toen Monique, de vriend van André Hazes, een nieuwe foto op Instagram had gezet. Want was ze het nu zelf of niet?

Het is toch écht haar schoonzusje Jerney Westenberg, maar de twee dames zijn bijna niet van elkaar te onderscheiden.

Verbaasde reacties

Ook haar volgers waren even in de war. ‘Wauw, schoonzusje? Als in geen echte echte familie? Hoe dan?!’, schrijft iemand. Een ander merkt op: ‘Ik dacht even serieus dat jij dat was, Monique.’ Maar het is toch echt de aangetrouwde familie. Jerney is namelijk de vrouw van haar broer Mathieu. Geen zusjes dus, maar ze hadden er makkelijk voor door gekund.

Beeld: ANP, Instagram