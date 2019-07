Monique Westenberg rekent voor eens en altijd af met moedermaffia

Als de moedermaffia anno 2019 niet Bibi Breijman moet hebben, is het Monique Westenberg wel waarop ze het gemunt hebben. Ook nu is het weer raak, maar daar laat de vriendin van André Hazes het niet bij zitten.

Na het plaatsen van een aantal foto’s van haar zoon, werd Monique overladen met kritiek. De zwembandjes die hij droeg leverden een hoop kritiek op, maar daar is de trotse moeder – ondanks dat ze echt wel begrijpt dat de berichten goed bedoeld zijn – helemaal klaar mee.

Zwembandjes

“Ik krijg allemaal waarschuwende berichten van volgers over de zwembandjes van Lekker Zwemmen”, begint ze in haar Instagram Stories. “Ik gebruik nu al meer dan een jaar deze bandjes bij André. Dat er nu een verkeerde productie heeft tussen gezeten, is heel vervelend, maar weerhoudt mij er zeker niet van de bandjes te blijven gebruiken.”

Prettig

Daar heeft Monique meerdere redenen voor. “Ik vind ze heel prettig in gebruik, mijn kind verplaatst zich gemakkelijk, kukelt niet naar voor of achter en krast zichzelf of andere kindjes niet aan scherpe randjes zoals bij de ouderwetse zwembandjes.”

Reserve

Ze vervolgt: “Daarnaast is het te allen tijde de verantwoordelijkheid om erbij te blijven en je kindje in de gaten te houden. Zo heb ik ook altijd een paar reservebandjes bij me.”

Relatie

Terwijl Monique en André samen genieten van een zonovergoten vakantie, draait de geruchtenmolen op volle toeren. De zanger zou afgelopen weekend namelijk zoenend gespot zijn met niemand minder dan Nikkie Plessen.

