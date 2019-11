Monique Westenberg blijft positief ondanks pijnlijke breuk met André Hazes

Het leven van Monique Westenberg (41) staat op z’n kop. In een week tijd is haar relatie met André Hazes (25) voorgoed beëindigd én moest ze via een appje vernemen dat hij verliefd is op Bridget Maasland (45). Ondanks de pijnlijke breuk probeert ze positief te blijven.

Monique heeft een aardige klap te verwerken, maar dat hoeft ze niet alleen te doen. De blondine heeft veel steun aan haar omgeving. Zo kreeg ze al de nodige steunbetuigingen van bekend Nederland en verzette ze gisteren, toen het nieuws over Bridget naar buiten kwam, haar gedachten door een boswandeling te maken met een aantal geliefden, waaronder zoontje André (3). Monique richt zich zo min mogelijk op het drama dat zich in haar leven afspeelt. “Positive energy”, schrijft ze bij de kiekjes in het bos.

Positiviteit

Ook onder deze fotoreeks stromen de hartjes en steunbetuigingen weer binnen voor de ex van Hazes. “Blijf dat zien… da’s zo belangrijk. Je bent sterk genoeg om deze storm te doorstaan”, reageert een fan. Een ander schrijft: “Hou die positiviteit vast! Hoe moeilijk het ook is. Sterkte met alles!”

Lees ook

Monique Westenberg wordt overladen met steunbetuigingen van BN’ers

Prille relatie

Vanochtend vertelde Bridget voor het eerst over haar prille romance met André. “We hebben het leuk. That’s it, eigenlijk”, zei ze in het radioprogramma van Frank Dane. Ze benadrukt dat er nog geen sprake is van een relatie. “Laten we niet te hard van stapel lopen”, zegt ze. “Dat moeten we nog uitzoeken, zo lang zien we elkaar nog niet.” Wel geeft ze toe verliefd te zijn: “Hij is ook verliefd. Dat is wel leuk hè.”

Dit bericht bekijken op Instagram Positive energy 🍂🍄🍁🍃 Een bericht gedeeld door 𝑴𝒐𝒏𝒊𝑸𝒖𝒆 𝑵𝒐𝒆̈𝒍 (@moniquenoell) op 10 Nov 2019 om 1:27 (PST)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Story.nl | Beeld: Hollandse Hoogte, Instagram