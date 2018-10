Monique Westenberg openhartig over kinderwens met André Hazes

Hoewel Monique Westenberg en André Hazes eerder dit jaar nog een tijdje uit elkaar waren, kunnen de twee hun geluk nu niet op. Het stel heeft een nieuwe start gemaakt met hun kleine spruit in een nieuw huis, en daar past wat betreft de vriendin van de zanger wel nóg een Hazes-baby in.

Dat André en Monique graag een broertje of zusje willen voor hun zoontje, is geen geheim. ‘Hoe leuk zou dat zijn?’, aldus de zanger in een eerder interview. En nu heeft ook Monique een boekje opengedaan over haar kinderwens.

Min mogelijk stress

‘Het is nu nog een beetje druk’, zegt ze erover tegen Story. ‘We zijn net verhuisd en voor André stond alles in het teken van de Ahoy-concerten. Maar de kinderwens is er nog steeds. Van onze vorige ICSI-poging liggen er nog drie cryo’s (bevroren embryo’s – red.) in de vriezer. Van mijn schoonzusje weet ik dat ik dan wel weer hormonen moet gaan spuiten, voordat er een embryo teruggeplaatst kan worden. En daar wil je zo min mogelijk stress bij hebben.’

