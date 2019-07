Hoezo trouble in paradise? Monique Westenberg deelt liefdevolle foto met André Hazes

Vorige week werd een enorme bom gedropt in BN’er-land: André Hazes zou zich helemaal hebben laten gaan in een Amsterdamse club, waar hij intiem werd gespot met niemand minder dan Nikkie Plessen. Ondanks de hardnekkige geruchten, doen de zanger en zijn geliefde Monique Westenberg alsof er niks aan de hand is.

Vorig jaar zaten André en Monique al in een flinke relatiecrisis, waardoor het zelfs een tijdje over is geweest. Maar de liefde bleek sterker en de twee besloten weer voor elkaar te gaan. Dat geluk lijkt van korte duur te zijn.

Te ver gegaan

De zanger zou zijn Monique namelijk anderhalve week geleden hebben bedrogen. In de Amsterdamse club Palladium, waar BN’ers kind aan huis zijn, feestte hij met vrienden… én modevrouw Nikkie. Volgens een ooggetuige ontaardde het in een intiem moment tussen André en Nikkie, waar iedereen omheen stond. “Ze waren die avond met een groep vrienden in deze club aanwezig”, aldus een ooggetuige tegenover Story. “Ze vielen op door hun jolige gedrag. Op enig moment zag ik dat André en Nikkie elkaar zoenden, op een manier die onder goede vrienden te ver zou zijn gegaan…”

Geen vuiltje aan de lucht?

Heeft André hiermee zijn gezinsgeluk op het spel gezet? Het stel drukt de geruchten de kop in met een gezinsfoto. Ze zijn samen met hun zoontje André junior in het zonovergoten Marbella. Ook op hun Instagram Stories plaatsen ze foto’s en video’s van elkaar, waarmee ze overduidelijk het signaal af lijken te willen geven dat er niks aan de hand is…

Dit bericht bekijken op Instagram 🍴🍸 Een bericht gedeeld door 𝑴𝒐𝒏𝒊𝑸𝒖𝒆 𝑵𝒐𝒆̈𝒍 (@moniquenoell) op 27 Jul 2019 om 1:26 (PDT)

