Monique Westenberg is boos: ‘Ik ben dat ongevraagde advies helemaal zat!’

Dit weekend deelde de Monique Westenberg wat beelden waarop André junior en een vriendje te zien zijn. Beiden droegen een speen en dat zorgde voor veel discussie op Instagram. Kleine Dré zou inmiddels te oud zijn voor een speen, waar andere volgers weer boos op reageerden.

Lees ook: Monique Westenberg deelt foto’s van shoot met baby Andre: ‘Normaal doen we dit niet’

Ongevraagd advies

Monique is er klaar mee. Zij post vandaag een foto van André junior met speen en schrijft daarbij: ‘Zie hier onze heerlijke zoon samen met zijn vriendje, beide nog géén 2 jaar, MET speen! Ik ben het “ongevraagde advies” en de negatieve opmerkingen over onze zoon en zijn speen echt helemaal zat! Het is ONS kind, WIJ bepalen wat wij wel en niet toelaten, want WIJ zijn zijn ouders!’

Vader André reageerde een paar weken geleden ook al op een foto waar discussie bij ontstond over hetzelfde onderwerp:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Instagram, ANP