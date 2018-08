Monique Westenberg deelt foto’s van shoot met baby Andre: ‘Normaal doen we dit niet’

Normaal doen ze nooit fotoshoots met de kleine Dre, maar de shoot in LINDA. is een uitzondering. Trots deelt ze een aantal foto’s op Instagram.

Lees ook: Zien: Monique Westenberg en haar schoonzus lijken blijkbaar als twee druppels water op elkaar

De fotosessie duurde ‘Dreetje’ wat lang: hij geeft in de backstagevideo die gemaakt is van de fotoshoot duidelijk te kennen dat hij wat wil eten.

Gewoon André

Monique vertelt verder over de periode waarin Andre overwerkt raakte en over hoe de vakantie samen geholpen heeft: “op vakantie zijn er geen fans. We kiezen er meestal voor om ver weg te gaan waar geen Nederlanders zijn. Dan is hij gewoon André, dan is hij mijn man, vader van zijn kind, dan is hij weer de degene op wie ik verliefd ben geworden.”

Groot verlies

Ook vertelt ze over het overlijden van haar hond Dunya, waar ze nog steeds kapot van is. Dunya’s hartslag liet ze opnemen en ingraveren in een gouden plaatje wat ze om haar nek draagt. Ze kan zich niet voorstellen dat het verdriet ooit zal slijten. “Ik begon met haar. Daarna kwam André erbij, daarna de tweede hond en kleine André. Maar zij was mijn begin.”

Een bericht gedeeld door MoniQue Noël (@moniquenoell) op 28 Aug 2018 om 4:43 (PDT)

Een bericht gedeeld door MoniQue Noël (@moniquenoell) op 28 Aug 2018 om 4:43 (PDT)

Een bericht gedeeld door MoniQue Noël (@moniquenoell) op 28 Aug 2018 om 4:42 (PDT)

Een bericht gedeeld door MoniQue Noël (@moniquenoell) op 28 Aug 2018 om 4:37 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: LINDAnieuws.nl | Beeld: Hollandse Hoogte