Monique Westenberg deelt bijzonder filmpje over gezinsuitbreiding

Het geluk kan niet op bij de familie Westenberg. De schoonzus van Monique beviel een paar weken terug van een meisje. Om dit bijzondere moment bekend te maken, deelt de vriendin van André Hazes een lief filmpje op Instagram.

Lees ook: Monique Westenberg openhartig over relatiebreuk met André Hazes: ‘Je kon me opvegen’

Hierin kondigt de grote zus haar zusje aan, Liv Romée Loa. De kleine spruit kwam op 14 juni 2018 ter wereld. Dat is nog eens een origineel geboortekaartje!

Liv ღ Een bericht gedeeld door MoniQue Noël (@moniquenoell) op 28 Jun 2018 om 9:57 (PDT)

Tweede kindje

Monique steekt niet onder stoelen of banken dat ze nog wel een tweede kindje zou willen. Volgens haar ging het dan ook mis tussen de twee doordat ze in een te klein huis wonen, zo vertelde ze eerder aan Vrouw. Ze zijn op zoek naar een groter huis, waar Monique het wel voor zich ziet om het gezin nog verder uit te breiden. ‘De bevruchte foetus ligt al te wachten in de vriezer. Hopelijk kunnen we Andre een broertje of een zusje geven. Eerst maar eens een huis vinden, dan zien we wel verder,’ aldus Monique.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Instagram, Hollandse Hoogte