Monique Westenberg neemt afscheid van moeilijk jaar

Het jaar 2018 was niet makkelijk voor Monique Westenberg. De vriendin van André Hazes kende aardig wat dieptepunten: zo was er de tijdelijke breuk met André, het overlijden van haar geliefde hond Dunya en pasgeleden moest ze ook nog afscheid nemen van haar stiefmoeder.

Monique is dan ook helemaal klaar met 2018 en neemt maar wat graag afscheid van het oude jaar. Ze schrijft: ‘Nieuw leven en dood. Dat laatste heeft dit jaar 2x een stukje van mijn hart genomen en ik hoop dat er in het nieuwe jaar tijd is om te helen. Van alles.’

100 handen

In 2019 hoopt ze dan ook meer rust te krijgen in haar leven. Monique vervolgt: ‘2018, ik vond je vreselijk. Ik zwaai je met 100 handen uit. Voor 2019 wens ik rust en liefde!’ Ook wil ze haar vader bedanken voor alle steun die hij haar afgelopen jaar heeft gegeven, terwijl het voor hem ook niet makkelijk was. ‘Papa jij bent MIJN HELD van het afgelopen jaar! Hoe jij er voor je kinderen en je vrouw geweest bent is onvergetelijk. Je hebt jezelf volledig weggecijferd om vanaf begin van het jaar al te zorgen voor je zieke vrouw.’ Monique sluit af: ‘Papa, jij hebt mijn eeuwige respect ❤️.’

Beeld: ANP, Instagram