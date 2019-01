Monique heeft een bijzondere wens voor jarige André Hazes

De grote liefde van Monique Westenberg, André Hazes, viert vandaag zijn 25ste verjaardag. Alle reden om hem flink in het zonnetje te zetten. Dat doet ze met een hartverwarmend bericht.

André en Monique hebben een turbulent jaar achter de rug. Ondanks alle relatieproblemen, heeft hun liefde het overwonnen. Hoeveel liefde Monique voor haar André heeft, blijkt uit de hartverwarmende boodschap die ze aan hem heeft geschreven ter ere van zijn verjaardag. ’25 jaar, klinkt nog zo jong. Een kwart eeuw klinkt al zo oud,’ schrijft ze.

Hartverwarmende wens

Monique blikt terug op de moeilijke periode. ‘Het zijn 25 jaren geweest met heel veel bergen, maar ook veel dalen voor je. Al heel jong snel volwassen moeten worden, maar dat eigenlijk nog niet willen. De laatste jaren in een sneltreinvaart (worden) geleefd.’ De blondine sluit af met een wens voor haar geliefde. ‘Mijn wens voor jou is dat de komende 25 jaren je wat meer rust zullen geven in je hart, maar ook veel moois, nog meer moois. Als artiest, maar voornamelijk als persoon. Ik gun je oprechtheid, liefde en vertrouwen om je heen.’

