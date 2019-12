Sneert Monique naar André (en de rest) op Instagram na loodzware periode?

Monique Westenberg gaat door een verschrikkelijk zware periode. Haar relatie met André Hazes is voorgoed voorbij en tegelijkertijd wordt ze dag in dag uit geconfronteerd met zijn ‘nieuwe’ leven met Bridget Maasland. De hardste klap was misschien wel het verlies van haar geliefde oma Corrie, die ze vorige week (samen met André) naar haar laatste rustplaats bracht. Toch zit ze niet bij de pakken neer.

Monique houdt zich staande

De pijnlijke relatiebreuk en het verlies van een familielid gaan Monique niet in de koude kleren zitten. Ondanks de vele tegenslagen, blijft de 42-jarige positief. Het geluk van zoontje André Jr. staat voorop, zelfs als dat betekent dat er nog Sinterklaas gevierd wordt als ‘gezin’. Ook is André nog welkom op de uitvaart van oma Corrie, en draagt zelfs haar kist.

Sneer

Een tekstje dat Monique deelt in Instagram Stories maakt duidelijk hoe ze erin staat: “Houd je hart zuiver. Laat anderen doen wat ze willen. Blijf goed doen. Laat je licht niet dimmen om net zo donker te worden als zij. Schijn boven ze uit!”. Daarmee lijkt ze overigens wel een sneer uit te delen aan haar ex en zijn nieuwe liefde.

Bridget en Rachel bff’s?

En misschien ook wel naar André’s moeder Rachel, die het bijzonder goed lijkt te kunnen vinden met haar gloednieuwe schoondochter. Bridget liet afgelopen week weten dat zij en Rachel “zelfs al van elkaar houden”, ondanks dat ze pas een maand in elkaars leven zijn. André zei onlangs dat hij samen met Bridget bij zijn moeder aan het kerstdiner zal zitten dit jaar.

Steek onder water

Deze onthullingen zullen voor Monique wellicht ook voelen als extra trap na. Tussen Monique en Rachel boterde het namelijk nooit in de vijf jaar dat ze samen was met André, hoewel ze daar enorme moeite voor heeft gedaan. Het contact tussen André en zijn moeder, die niet achter de relatie met Monique zou staan, verliep jarenlang stroef. Dat Bridget wél met open armen wordt ontvangen, moet allesbehalve fijn voelen.

Pijnlijke breuk

Precies een maand geleden maakten André en Monique bekend uit elkaar te zijn. Een dag later onthulde Monique dat André al verliefd was op een ander. “Wie dit is, maakt het alleen maar nog pijnlijker”, schreef ze toen op Instagram. André bevestigde vervolgens te ‘nét een weekje’ daten met de twintig jaar oudere Bridget.

Bron: Story | Beeld: Flair – Bart Honingh