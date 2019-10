Monique Smit: ‘Ik wiebelde op het randje van een postnatale depressie’

Monique Smit (30) en haar geliefde Martijn (33) zijn de trotse ouders van zoontjes Noah (4) en Luca (3 maanden). Het gezin is momenteel dolgelukkig, maar na de eerste zwangerschap van de zangeres was dat wel even anders. Ze leefde op een donkere wolk en vertelt openhartig over die periode in ‘Kek Mama‘.

Het zusje van Jan geeft toe dat ze veel te snel weer aan de slag is gegaan na de geboorte van de eerste. “Toen werkte ik al zo snel zo veel. Met als gevolg dat toen Noah wat groter was, hij eerder om oma dan om mama riep als hij viel”, vertelt Monique. “Vijf weken na mijn bevalling stond ik op de première van mijn theatershow Twee kleine kleutertjes. De roze wolk ging finaal aan me voorbij.”

Drie maanden later

Monique doet er nog een schepje bovenop. “Sterker nog, ik wiebelde op het randje van een postnatale depressie. Ik kwam met een flinke knip uit de bevalling, kreeg een dubbele borstontsteking en was alleen maar bezig met borstvoeden, dag en nacht – want dat kon Martijn natuurlijk niet van me overnemen. Pas na drie maanden kon ik een beetje genieten. Ik dacht: dat doe ik de volgende keer helemaal anders.”

Éven gewoon Monique

Toen Luca ter wereld kwam, wilde Monique het dan ook beter aanpakken. Pas na een maand ging ze met vriendinnen naar Dance Valley. “Mijn moeder wilde wel oppassen. Zo heerlijk om na een maand alleen maar met het gezin, weer éven Monique te zijn.”

Miskraam

In een openhartig interview vertelde Monique eerder een miskraam te hebben gehad na de geboorte van haar eerste zoon. “Het ging mis op de verjaardag van Martijn (vriend, red.), dus we hadden een huis vol visite. Ik ben altijd van de problemen, Martijn zoekt naar oplossingen. Hij zei: ‘Nee joh, komt goed, we zien het morgen wel.’ Maar het kwam niet goed. Het was nog heel vroeg in de zwangerschap, na twee maanden, maar dat vond ik toch heel heftig.”

Derde

Ondanks de heftige gebeurtenissen zou Monique wel openstaan voor nog meer gezinsuitbreiding. “Ik kan me niet voorstellen dat het de laatste keer is geweest dat ik het gevoel van zwanger zijn heb gevoeld”, vertelde de Volendamse aan De Telegraaf. “Een derde zou absoluut welkom zijn en dan is ons gezinnetje echt compleet.”

#geenrozewolk

Ben je zelf net moeder geworden en ervaar je die roze wolk waar andere vrouwen het over hebben totaal niet? Flair-columniste Tilda Timmers helpt als ervaringsdeskundige kersverse mama’s met een postnatale depressie. Iedere week lees je een artikel van haar, bijvoorbeeld deze.

