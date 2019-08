Té schattig: pasgeboren zoon Monique Smit heeft nu al passie voor muziek

Hoewel het zoontje van Monique Smit (30) pas begin vorige maand ter wereld kwam, is de kleine man nu al een groot muzikaal talent. En daar maakt de zangeres maar wat graag gebruik van!

Te zien is hoe Monique haar ventje Luca meeneemt naar de opnamestudio en hem voor de microfoon houdt. Ze schrijft dan ook al grappend: “De backing vocals zitten wel goed voor mijn nieuwe single… Ik geniet nog heerlijk van mijn verlof maar vandaag moest ik er heel even aan geloven omdat ik graag nieuwe muziek uit wil brengen zodra ik weer ga beginnen.”

Precies 6 weken

Want hun mannetje nu al achterlaten, dat lukt Smit nog niet. “Onze oudste kunnen we natuurlijk makkelijk bij de opa’s en oma’s brengen, maar de kleine man van vandaag precies 6 weken neem ik het liefst nog zo lang mogelijk mee!”, vervolgt de zangeres. “Noah zat na 6 weken al in de theaters door heel Nederland en Luca in de opnamestudio, het wordt ze met de paplepel ingegoten.”

Lees ook

Pas bevallen Monique Smit denkt al aan derde: ‘Het perfecte plaatje’



Om te smelten

Haar volgers vinden het zoete plaatje dan ook te zoet. “Is toch om te smelten als je dit ziet. Heerlijk joh, geniet er lekker van”, reageert iemand. Een ander laat weten: “Heerlijk om zo lekker bij je te hebben.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Derde kindje

Hoewel haar tweede zoontje nog maar een paar weken oud is, denkt Smit al aan nummer drie. De Volendamse vindt haar gezin nog niet compleet. “Ik kan me niet voorstellen dat het de laatste keer is geweest dat ik het gevoel van zwanger zijn heb gevoeld. Een derde zou absoluut welkom zijn en dan is ons gezinnetje echt compleet”, aldus de 30-jarige Monique. Begin juli zag Luca Liam het levenslicht, zoontje Noah is inmiddels 3 jaar.

Miskraam

Hoewel de zangeres momenteel op een roze wolk leeft, is dat tussen de geboorte van haar zoontje Noah en de laatste zwangerschap wel anders geweest. In een openhartig interview vertelde Monique een miskraam te hebben gehad. “Het ging mis op de verjaardag van Martijn (vriend, red.), dus we hadden een huis vol visite. Ik ben altijd van de problemen, Martijn zoekt naar oplossingen. Hij zei: ‘Nee joh, komt goed, we zien het morgen wel.’ Maar het kwam niet goed. Het was nog heel vroeg in de zwangerschap, na twee maanden, maar dat vond ik toch heel heftig.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.