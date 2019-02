Monique Smit openhartig over zwangerschap: ‘We moesten het geheimhouden’

Monique Smit is weer in blijde verwachting. De Volendamse zangeres maakte dat zelf op een vrij originele manier bekend in haar clip ‘Gebarentaal’. Toch was het nog wel even spannend of het nieuws niet uit zou lekken.

Lees ook: #10YearChallenge: déze BN’ers gaan terug in de tijd met kiekjes uit de oude doos

Monique vertelt in een interview dat ze heel graag wilde dat de bekendmaking tegelijkertijd met haar nieuwe single plaatsvond. Maar daardoor moest het stel het nieuws niet alleen geheimhouden voor de rest van de wereld, maar ook voor familie en vrienden. Smit: ‘Ik kon er gewoon niet op gokken dat het op een of andere manier uit zou komen.’

Lastig

Ook biecht Monique op dat het wel lastig was om de zwangerschap voor zichzelf te houden, omdat ze weer enorm veel last had van misselijkheid. ‘Ik heb, net als bij mijn vorige zwangerschap, medicatie gekregen omdat ik niets binnenhield. Na het eerste trimester was het ergste godzijdank voorbij.’

Trouwen

Of de twee zich nu ook gaan verloven? Nog even niet, als het aan de zangers ligt. ‘Ik wil niet zwanger trouwen. Vorig jaar hebben we een huis gekocht, we wonen net samen in ons paleisje en we krijgen deze zomer een kind. Ik vind het zonde om alle hoogtepunten in één of twee jaar te proppen.’ Máár: Monique sluit het huwelijk zeker niet uit.

Broertje of zusje

Monique en haar vriend Martijn, met wie ze sinds 2013 een relatie heeft, hebben al een zoontje. Wanneer de driejarige Noah een broertje of zusje krijgt, is niet bekend.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Privé, RTL Boulevard | Beeld: ANP