Monique Smit deelt prachtige foto van zoon Noah en pasgeboren Luca Liam

Monique Smit en haar geliefde Martijn leven op een roze wolk. Nog geen week geleden werden ze de trotse ouders van hun tweede kindje en in die tijd zijn ze overspoeld met felicitaties. De zangeres bedankt haar fans met een prachtige foto van beide zoons.

“Bedankt voor alle lieve felicitaties!”, begint de kersverse moeder. Daarbij vertelt Monique dat ze eigenlijk op 16 juli was uitgerekend. “De dag die al maanden vol hartjes op onze kalender geschreven stond. Inmiddels is ons hart al honderd keer ontploft van liefde. Wat zijn we aan het genieten!”

Geluk

Op de foto is te zien hoe Noah zich als grote broer ontfermd over de pasgeboren spruit. En juist dat doet de volgers van Monique smelten. “Wat lief zo samen”, schrijft iemand. Een andere reactie luidt: “Prachtige foto! Gefeliciteerd en heel veel geluk voor jullie vier toegewenst.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Derde kind

Hoewel Luca Liam pas een paar dagen oud is, denkt Monique al na over nog meer gezinsuitbreiding. “Ik kan me niet voorstellen dat het de laatste keer is geweest dat ik het gevoel van zwanger zijn heb gevoeld”, aldus de Volendamse in De Telegraaf. “Een derde zou absoluut welkom zijn en dan is ons gezinnetje echt compleet.”

Lees ook

Monique Smit over miskraam: ‘Pas na 3 maanden durfde ik te accepteren dat het nu wel zou blijven zitten’



Miskraam

Hoewel de zangeres momenteel op een roze wolk leeft, is dat tussen de geboorte van haar zoontje Noah (3) en de laatste zwangerschap wel anders geweest. In een openhartig interview vertelde Monique een miskraam te hebben gehad. “Het ging mis op de verjaardag van Martijn (vriend, red.), dus we hadden een huis vol visite. Ik ben altijd van de problemen, Martijn zoekt naar oplossingen. Hij zei: ‘Nee joh, komt goed, we zien het morgen wel.’ Maar het kwam niet goed. Het was nog heel vroeg in de zwangerschap, na twee maanden, maar dat vond ik toch heel heftig.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram