Monique Smit en haar geliefde Martijn luiden het weekend in met beschuit en blauwe muisjes. De twee zijn namelijk de trotse ouders geworden van hun tweede zoon, zo maakt de zangeres bekend via Instagram.

“💙🦋 Luca Liam 🦋💙 11-07-2019”, schrijft de Volendamse bij een eerste kiekje van het pasgeboren jochie. Het is de tweede zoon voor Monique en Martijn; de twee zijn al de trotse ouders van de 3-jarige Noah.

Bijzonder

De felicitaties stromen binnen voor het dolgelukkige gezin. “Van harte! ❤️❤️❤️”, reageert Patty Brard op de foto. Een fan schrijft: “Van harte gefeliciteerd met dit wonder! 💙 Geniet van deze bijzondere tijd!”

Dit bericht bekijken op Instagram 💙🦋 Luca Liam 🦋💙 11-07-2019 Een bericht gedeeld door Monique Smit (@moniquesmit_insta) op 12 Jul 2019 om 7:09 (PDT)

Miskraam

Hoewel de zangeres momenteel op een roze wolk leeft, is dat tussen de geboorte van haar zoontje Noah (3) en deze zwangerschap wel anders geweest. In een openhartig interview vertelde Monique onlangs een miskraam te hebben gehad. “Het ging mis op de verjaardag van Martijn (vriend, red.), dus we hadden een huis vol visite. Ik ben altijd van de problemen, Martijn zoekt naar oplossingen. Hij zei: ‘Nee joh, komt goed, we zien het morgen wel.’ Maar het kwam niet goed. Het was nog heel vroeg in de zwangerschap, na twee maanden, maar dat vond ik toch heel heftig.”

Onheil

Door die gebeurtenis durfde het zusje van Jan dit keer pas na drie maanden te accepteren dat het nu wel zou blijven zitten. “Tot die tijd lukte het me niet eens om te denken aan de datum waarop ik ben uitgerekend. Ik was veel te bang om daarmee onheil over mezelf af te roepen.”

