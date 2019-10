Monique schrijft lieve woorden over André

Na alle berichten over een mogelijke breuk tussen André en Monique, lijkt alles nu weer koek en ei te zijn. Monique Westenberg laat via Instagram blijken trots te zijn op de zanger. André Hazes gaf afgelopen dagen een aantal grote live-shows in Ahoy.

Peptalk

“De avond nadert, de zenuwen stijgen. Naar dit moment heb jij maanden toegeleefd en keihard voor gewerkt. Samen met jouw fantastische band”, schrijft Monique bij een foto van André op het podium.

“De lichten zijn gedimd, een peptalk, een knuffel, oortjes gaan in. Nog even en dan… SHOWTIME! Daar sta je vol zelfvertrouwen. Want zelfvertrouwen is niet het podium op gaan en denken dat je beter bent dan een ander. Zelfvertrouwen is dat podium pakken en weten dat je jezelf niet hoeft te vergelijken met een ander. Rock the stage! (En hopelijk kan ik je na deze dagen weer achter het behang vandaan halen) ❤️”

Succes

Die woorden hebben André duidelijk goed gedaan. Zijn shows blijken namelijk een groot succes. “Zo voldaan. Morgen de laatste. KAMAAAAAAAAAN!”, schrijft Hazes bij een filmpje van zijn optreden.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram | Beeld: ANP