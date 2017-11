Monique deelt nieuwe foto van André jr.

De vakantie in Amerika was niet alleen maar luieren, want de planning leek aardig vol! Iedere dag werden er foto’s op Instagram geplaatst zodat de volgers van André en Monique precies wisten hoe de twee hun vakantie doorbrachten. Uiteindelijk deelt het koppel niet iedere foto die ze maken, maar toch wilde Monique nog één kiekje van André jr. delen. Bekijk de foto hieronder.

Happy Feet 🐧 A post shared by MoniQue Noël (@moniquenoell) on Nov 2, 2017 at 1:40am PDT

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome