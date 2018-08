Monique: ‘We schermen bewust het gezichtje van de kleine niet af online’

Het is voor ouders lang niet altijd een makkelijke keuze: deel je wel of niet het gezichtje van je kleine spruit? André Hazes en Monique kozen er bewust voor om Dré jr. wél in beeld te brengen op social media.

Aan Libelle vertelt Westenberg: ‘André en ik hebben erover gepraat of we het gezichtje van die kleine op Instagram zouden afschermen. Het is een bewuste keuze geweest dat niet te doen, omdat we geen zin hebben de hele tijd na te denken wat we wel of niet laten zien.’

Eigen account

Ook merkt Monique dat veel van haar volgers de foto’s van kleine Dré ook juist superleuk vinden. ‘Het liefst zouden ze zien dat we een eigen account voor hem aanmaken, maar dat doen we dan weer niet. Ik vind het altijd een beetje gek als mensen uit naam van hun kind gaan praten: ik ben gezellig met mama en papa in het pretpark.’

Bron: Nu.nl | Beeld: ANP