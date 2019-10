Definitief samen verder? Monique en André kiezen voor ‘gezinsuitbreiding’

André Hazes (25) en zijn vriendin Monique (41) krijgen binnenkort gezinsuitbreiding. De twee hebben besloten om een hondje te adopteren die ze tegenkwamen in een opvang op Bonaire, waar het stel op vakantie is.

“De afgelopen maanden heb ik er vaak aan gedacht een hond erbij te nemen. Ik merk aan Gioia dat ze zich alleen voelt en vind twee honden in huis leuker dan één. Maar waar kies je voor? Een teef, een reu, een rashond of een mix, een jonge pup of een adoptie hondje? Ik dacht ‘weet je, laat het gewoon op je afkomen. Hij of zij komt ineens op je pad’. En daar is hij dan… Frenkie”, zo schrijft Monique bij een serie foto’s en video’s op Instagram.

Vertrouwd gevoel

Volgens Monique koos Frenkie vanaf het moment dat ze de opvang binnenliepen voor hen. “Hij was niet meer weg te slaan bij André en mij en voelde gelijk vertrouwd!” Over een paar weken komt de viervoeter over naar Nederland waar hij “een heel mooi leventje” krijgt.

Helpen

Afgelopen vrijdag was al te zien dat André en Monique in de opvang van FKK Animal Rescue waren. Toen meldden ze dat ze een helpende hand wilden bieden. “Wij gaan deze mensen helpen”, schreef André op zijn Instagram. “Door een kleine bijdrage, of misschien het geven van een huisje aan een van deze ongelooflijk lieve honden… Op naar mooie jaren.”

Dichtbij

André vertelde eerder aan Shownieuws dat zijn relatie met Monique in zwaar weer verkeerde, maar dat hij nog steeds veel contact met haar heeft. “Ik woon heel dichtbij. Als ik een steen zou pakken en heel hard zou gooien, dan kan ik hem door de ruit gooien. Ik ben gewoon in de buurt en ik moet daar ook zo snel mogelijk kunnen zijn. Dat gaat super”, vertelde hij.

