Feestelijke smeerboel: dochtertje Monica Geuze viert eerste verjaardag

Op 12 juli 2018 beviel Monica Geuze van haar dochtertje Zara-Lizzy. Gisteren werd haar eerste verjaardag uitgebreid gevierd bij de influencer thuis; trots als een pauw deelt Monica de heerlijke foto’s.

Bekende gasten

Bijna twee weken na haar echte verjaardag was het tijd voor feest, want Monica en vriend Lars Veldwijk wilden die eerste mijlpaal natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Familie en vrienden, onder wie Kaj Gorgels en zijn vriendin Jessie-Jazz Vuijk, kwamen over de vloer om taart te eten en cadeautjes te geven.

Overal taart

Op de foto’s is duidelijk te zien dat de kleine meid met volle teugen genoot van de taart, met alle vlekken van dien. Er waren dan ook meerdere outfit changes, zo is op de kiekjes te zien. De vlogger kan zich ook voorbereiden op meer voorlees-sessie’s; één van de cadeautjes is een gepersonaliseerd Jip en Janneke-boek. Op een kleine slideshow van Lars is te zien dat Zara Lizzy ook toffe luipaard-sneakers heeft gekregen.

Ernstige zorgen

Aan het begin van haar leventje heeft Zara-Lizzy haar ouders flink laten schrikken. Toen het meisje drie maanden oud was, vertelde Monica in tranen over de ziekenhuisopname van haar dochter. “Het enige wat we weten, is dat ze dus te weinig drinkt en daardoor dus de kans op uitdroging om de hoek komt kijken. Dat is nu nog niet het geval. Het is meer preventief.” Na een week in het ziekenhuis mocht ze gelukkig weer naar huis.

Lees ook

Lief: Monica Geuze schittert in eerste fotoshoot met dochter Zara-Lizzy

Gezinsgeluk

Eind 2017 kondigde het stel aan samen een kindje te verwachten. Voor Monica was dit een totaal nieuwe ervaring, Lars daarentegen werd al eerder vader van zoontje Mason uit een eerdere relatie. Monica en Lars zijn samen sinds eind 2016.

Dit bericht bekijken op Instagram Zara-Lizzy’s 1st birthdayparty🎉💖 Een bericht gedeeld door MONICA GEUZE (@monicageuze) op 22 Jul 2019 om 2:40 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram 12.07.18! Happy first birthday liefste Zara-Lizzy… XXX Mom & Dad Een bericht gedeeld door MONICA GEUZE (@monicageuze) op 11 Jul 2019 om 10:28 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram 🎉❤️❤️ Een bericht gedeeld door Lars Veldwijk (@larsveldwijk) op 22 Jul 2019 om 4:21 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Story | Beeld: ANP