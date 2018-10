Monica Geuze vlogt in tranen over ziekenhuisopname dochtertje

Afgelopen weekend werd Zara-Lizzy Noé, het drie maanden oude dochtertje van Monica Geuze en haar geliefde Lars Veldwijk, opgenomen in het ziekenhuis. Het management van de vlogger liet er al over los dat het meisje een paar dagen weinig gedronken had, en nu doet Monica zelf een emotioneel boekje open.

In haar nieuwe vlog vertelt de bezorgde moeder dat haar dochter zes keer zo weinig dronk als zou moeten. Maar wat er precies aan de hand is, is nog een raadsel. ‘Het enige dat we wel weten, is dat ze dus te weinig drinkt en daardoor dus de kans op uitdroging om de hoek komt kijken. Dat is nu nog niet het geval.’

Buiten levensgevaar

Zara-Lizzy wordt momenteel bij gevoed met sondevoeding en is gelukkig buiten levensgevaar. ‘Het is meer preventief’, aldus Monica. Toch vindt ze het verschrikkelijk om te zien dat haar meisje er zo bij ligt. ‘Maar aan de andere kant zo’n geruststelling dat je zeker weet dat ze binnenkrijgt wat ze binnen moet krijgen’, zegt ze. ‘Ze wordt soms zo lief wakker en ze kan gewoon nog lachen, dus dat is wel fijn. Ik hoop dat ze snel genoeg uit zichzelf voldoende gaat drinken.’

Niet aanstellen

De hele situatie zet Monica flink aan het denken. ‘Hoe erg moet het wel niet zijn om een kindje te hebben dat niet gezond is?’, zegt ze in de video. ‘Daarom moet ik mij ook gewoon niet aanstellen. Maar gewoon zo erg het gevoel dat je het wil overnemen van je kindje, die pijn.’

Gezinnetje

Zara-Lizzy Noé werd half juli geboren en is het eerste kind van de voetballer en zijn vriendin. Met zijn ex kreeg Lars eerder zoon Mason.

