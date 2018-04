Vlogger Monica Geuze heeft zichzelf sinds ze bekendmaakte zwanger te zijn van haar eerste kindje aardig weten te verstoppen. Althans, haar buik, die de afgelopen maanden niet tot nauwelijks te zien is geweest. Tot nu. Op Instagram post de bekende brunette gisteravond voor het eerst een foto van zichzelf waarop de belly voor het eerst echt goed in beeld komt. Ook onthult Monica hoeveel weken ze momenteel is.

Ice, ice, baby

Monica spendeerde haar volledige woensdag in een heerlijke spa met vriendin Kiana Cova. Op de foto is te zien hoe de vriendin van voetballer Lars Veldwijk, gekleed in een blauw-wit-gestreept badpak met ruches over de schouderbandjes, een speciaal ijsbad instapt.

Laatste loodjes

En wat gaat dat hárd! De Youtube-ster, die er overigens prachtig uitziet, is al dertig weken zwanger, zo blijkt uit een hashtag die ze bij de foto plaatste. Nog slechts tien te gaan dus voor Monica, die na een beetje rekenwerk uitgerekend lijkt in de week van 25 juni.

