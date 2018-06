Monica Geuze maakt éindelijk geslacht van kindje bekend

Waar de gemiddelde zwangere vrouw al rond de zestien á twintig weken bekendmaakt of ze in verwachting is van een jongetje of meisje, heeft vlogger Monica Geuze het geslacht van haar eerste kindje wel héél lang geheim gehouden. Monica, die volgens ons eigen speurwerk begin juli uitgerekend moet zijn, heeft vandaag pas onthuld welke kleur muisjes we straks op de beschuitjes mogen verwachten.

Pink party

Het wordt… hartstikke roze. De aanstaande moeder laat vandaag weten dat zij en voetballer Lars Veldwijk een dochtertje verwachten. Dat we dit nu te horen krijgen is eigenlijk nog opmerkelijk, aangezien Monica eerder zei pas na de geboorte te willen onthullen wat het geworden was.

Blij

“We zijn zo blij om te mogen delen dat we een meisje verwachten!”, meldt Monica op Instagram bij een foto van Lars en haar omringd door roze ballonnen. Eind december maakten zij en Lars vanaf hun vakantieadres in Dubai bekend dat ze zwanger is. Ze stopte rond die tijd met dagelijkse vlogs.

Beeld: Hollandse Hoogte