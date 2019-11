Monica Geuze (24) en Lars Veldwijk (28) zijn uit elkaar. Dat onthult de vlogster zojuist op Instagram. De twee hebben samen een dochtertje, Zara-Lizzy.

Monica schrijft: “Na een aantal mooie jaren hebben we er samen voor gekozen om uit elkaar te gaan. Er is geen sprake van ruzie en onze prachtige dochter zal voor ons beiden altijd op nummer 1 staan!” Ook Lars plaatst hetzelfde bericht op social media.

Moeilijke start

Aan het begin van haar leventje heeft Zara-Lizzy haar ouders flink laten schrikken. Toen het meisje drie maanden oud was, vertelde Monica in tranen over de ziekenhuisopname van haar dochter. “Het enige wat we weten, is dat ze dus te weinig drinkt en daardoor dus de kans op uitdroging om de hoek komt kijken. Dat is nu nog niet het geval. Het is meer preventief.”

Zoontje Mason

Eind 2017 kondigde het stel aan samen een kindje te verwachten. Voor Monica was dit een totaal nieuwe ervaring, Lars daarentegen werd al eerder vader van zoontje Mason uit een eerdere relatie. Monica en Lars waren samen sinds eind 2016.

