Monica Geuze en ‘grote liefde’ zetten ‘couple tattoo’

Beyoncé en Jay Z, Victoria en David Beckham, Ariana Grande en Pete Davidson… menig celebrity-koppel vereeuwigt hun liefde door samen een tattoo te laten zetten. Nadat vlogger Monica Geuze en voetballer Lars Veldwijk eerder dit jaar voor altijd aan elkaar verbonden raakten door de geboorte van hun dochtertje, konden de twee tattoo-wise natuurlijk niet achterblijven.

Samen 1

Het stel liet daarom eerder deze week een heuse couple tattoo zetten. De tortelduifjes, die afgelopen zomer ouders werden van Zara Lizzy Noé, lieten beiden ‘1/2’ op hun wijsvinger tatoeëren, zo blijkt uit hun Instagram Stories. Een echte uitleg geven de twee niet over de betekenis van de gedeelde tatoeage, dus gaan we er voor het gemak maar even van 1/2 + 1/2 = 1 uit, waarmee ze ongetwijfeld doelen op ‘samen zijn wij één’.

Voor altijd

Je zou zo’n couples tattoo eigenlijk kunnen zien als de nieuwe trouwring. Ze zitten er immers voor altijd – mits je na een break-up een hoop tijd en geld besteedt aan een weglaserbehandeling, maar daar gaan we even niet vanuit. Zou jij het iets vinden voor jou en je lief? We zetten een paar leuke ideeën voor je op een rij:

