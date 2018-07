Da’s snel: Monica Geuze laat naam pasgeboren dochtertje tatoeëren

Monica Geuze kan haar geluk duidelijk niet op. Nog geen week geleden is haar dochtertje Zara Lizzy Noé ter wereld gekomen, waarvan ze al vol trots de nodige kiekjes heeft gedeeld. En dat is niet het enige; de vlogger heeft ook al de naam van het meisje op haar lichaam laten vereeuwigen.

De volledige naam van het pasgeboren dochtertje prijkt vanaf nu op de arm van Monica. In hoofdletters is van boven naar beneden ‘Zara Lizzy Noé’ te lezen, zo is te zien op de foto die ze van haar nieuwe tatoeage gepost heeft.

En Lars?

In de Instagram Story van Lars is te zien dat hij ook een tatoeage heeft laten zetten, gelijktijdig met zijn vriendin. Dat eindresultaat hebben we nog niet mogen aanschouwen; het enige wat duidelijk te zien is, is dat-ie een tatoeëerder – overigens dezelfde artist als die Monica’s tattoo heeft gezet – zijn gang laat gaan in zijn nek. Zou hij ook gekozen hebben voor de naam van hun baby?

❤ Een bericht gedeeld door Monica Geuze (@monicageuze) op 17 Jul 2018 om 6:41 (PDT)

Beeld: ANP, Instagram