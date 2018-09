Monica Geuze kiest voor flesvoeding en vindt dat iedereen minder ‘judgemental’ mag zijn daarover

Begin juli beviel influencer Monica Geuze van dochtertje Zara-Lizzy. Zoals ze gewend is vlogt Monica haar leven, en dus ook alles wat ze met de baby beleeft. Zo konden haar volgers zien dat de kleine flesvoeding krijgt en niet de borst. En daar kreeg ze commentaar op.

De vragen over haar keuze voor flesvoeding en de meningen daarover hangen Monica inmiddels behoorlijk de keel uit. In een interview in Prêt à Pregnant vertelt ze: ‘Ik heb ervoor gekozen om geen borstvoeding te geven en stoor me eigenlijk aan het feit dat veel mensen dan reageren met ‘Waarom niet?’ of ‘Lukte het niet?’. Ik vind dat een vrij persoonlijke keuze waar niemand, behalve de vrouw in kwestie, iets over te zeggen heeft. Sowieso vind ik dat iedereen wat minder judgemental mag zijn. In het algemeen, maar vooral als het om baby’s, peuters en kinderen gaat. Ieder kind en iedere ouder is anders en iedereen doet het op zijn of haar manier. En ongeacht of je het er mee eens bent of niet, hoef je je eigen mening of (goedbedoelde) adviezen niet te pas en te onpas bij de ouder(s) neer te leggen.’

Een bericht gedeeld door Monica Geuze (@monicageuze) op 13 Jul 2018 om 11:09 (PDT)

Wíj bepalen

Monica is niet de enige die zich stoort aan alle meningen en kritiek op social media. Afgelopen week haalde Monique Westenberg uit naar volgers die het speengebruik van haar zoon bekritiseerden. ‘Ik ben het “ongevraagde advies” en de negatieve opmerkingen over onze zoon en zijn speen echt helemaal zat! Het is ONS kind, WIJ bepalen wat wij wel en niet toelaten, want WIJ zijn zijn ouders!’, schreef ze bij een foto op Instagram.

Bron: Grazia.nl | Beeld: ANP