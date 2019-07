Tijd voor ballonnen, taart en slingers, want het dochtertje van Monica Geuze (24) en Lars Veldwijk (27) is vandaag alweer 1 jaar geworden! Dat wordt niet alleen gevierd met een hoop cadeaus voor Zara-Lizzy, maar óók met een metamorfose voor mama Mo.

De influencer blikt met een video terug op het eerste levensjaar van haar kleine spruit. “Happy first birthday, liefste Zara-Lizzy… XXX Mom & Dad”, schrijft ze erbij. In het filmpje komen beelden voorbij van de nog zwangere Monica, de pasgeboren Zara-Lizzy tot nu én natuurlijk haar trotse vader.

Dit bericht bekijken op Instagram 12.07.18! Happy first birthday liefste Zara-Lizzy… XXX Mom & Dad Een bericht gedeeld door MONICA GEUZE (@monicageuze) op 11 Jul 2019 om 10:28 (PDT)

Roze hartjes

De felicitaties stromen binnen voor het gezin en tout bekend Nederland laat van zich horen. “Wat een mooi filmpje! Gefeliciteerd, lievies”, reageert Roxeanne Hazes. Ook Chantal Janzen heeft een reactie achtergelaten bij de video: “Gefeliciteerd lieverds!”

Nieuw jaar, nieuw haar

Natuurlijk helpt Monica haar dochter met het uitblazen van haar eerste kaarsje, maar dat doet ze wél met een nieuwe coupe. Haar bekende bruine lokken zijn niet meer; de influencer gaat vanaf nu als blondine door het leven.

Dit bericht bekijken op Instagram 😛 Een bericht gedeeld door MONICA GEUZE (@monicageuze) op 11 Jul 2019 om 8:22 (PDT)

Fan

Monica maakte verder geen woorden vuil aan haar nieuwe kapsel, maar kon wel op veel reacties van haar 1,1 miljoen volgers rekenen. Waaronder een aantal BN’ers. Zo liet Tim Hofman weten “fan” te zijn van de lichtere haarkleur van Geuze. Anna Nooshin zei nu ook graag voor blond te willen gaan en Roxeanne Hazes vindt het sexy staan.

Moeilijke start

Aan het begin van haar leventje heeft Zara-Lizzy haar ouders flink laten schrikken. Toen het meisje drie maanden oud was, vertelde Monica in tranen over de ziekenhuisopname van haar dochter. “Het enige wat we weten, is dat ze dus te weinig drinkt en daardoor dus de kans op uitdroging om de hoek komt kijken. Dat is nu nog niet het geval. Het is meer preventief.”

Zoontje Mason

Eind 2017 kondigde het stel aan samen een kindje te verwachten. Voor Monica was dit een totaal nieuwe ervaring, Lars daarentegen werd al eerder vader van zoontje Mason uit een eerdere relatie. Monica en Lars zijn samen sinds eind 2016.

Beeld: ANP, Instagram